Юрист Хаминский предупредил, что слишком низкая стоимость дачного инвентаря говорит о подделке

Летом легко нарваться на некачественный или поддельный садовый инвентарь. Как этого избежать, News.ru рассказал юрист Александр Хаминский.

По его словам, первое, что должно насторожить покупателя, — это слишком низкая цена. Если она значительно отличается от рыночной, есть риск нарваться на недобросовестного продавца, особенно, когда речь идет о маркетплейсах.

«Недобросовестные продавцы создают компании-однодневки, регистрируют их на маркетплейсах и после реализации партии товара просто исчезают. Потребители в итоге лишаются возможности предъявить законные требования к продавцу», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что товар также нужно внимательно проверять при покупке. Так проще сразу выявить дефекты и потребовать возврата денег.