Юрист Хаминский предупредил, что подделка рецептов на лекарства может привести к реальному сроку

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил RT , какое наказание предусмотрено за покупку лекарств по поддельным рецептам. Эксперт подчеркнул, что ответственность зависит от типа препарата.

«Если рецепт подделывается на обычное лекарство, например антибиотики, деяние квалифицируется как подделка официального документа», — отметил эксперт.

За такое преступление предусмотрено лишение свободы до двух лет. За подделку рецептов на наркотические или психотропные вещества предусмотрено более суровое наказание: помимо лишения свободы до двух лет, может быть назначен запрет на занятие определенных должностей на срок до трех лет.

Хаминский также напомнил, что даже при наличии официального рецепта на сильнодействующие препараты, его всегда следует иметь при себе. В противном случае, при обнаружении таких препаратов без законных оснований, гражданин может быть привлечен как к административной, так и к уголовной ответственности.