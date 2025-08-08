Юрист Хаминский предложил ввести региональные стандарты тонировки автостекол
Юрист Александр Хаминский обсудил с RT проект нового федерального закона, предлагающий убрать административную ответственность за тонировку автомобильных стекол.
По словам юриста, законодатель ссылается на международный опыт, где требования к тонировке либо мягче, либо отсутствуют. Также в пояснительной записке указано, что тонировка защищает от ультрафиолетовых лучей и помогает сохранять комфортную температуру в салоне. Однако эксперт назвал соответствующий подход неверным.
«Убирая административную ответственность за нарушение требований технического регламента, законодатель обнуляет смысл этого нормативного акта. Необходимо не отменять ответственность, а внести соответствующие изменения в технический регламент „О безопасности колесных транспортных средств“», — отметил юрист.
Хаминский предложил ввести региональные стандарты тонировки стекол исходя из климатической зоны.