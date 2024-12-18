Юрист Хаминский предложил ужесточить наказание за пропаганду алкоголя среди детей

В России необходимо ужесточить наказание за пропаганду алкоголя среди детей, заявил руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский. В беседе с NEWS.ru юрист подчеркнул, что штрафы за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков должны быть увеличены до 50 тысяч рублей.

По мнению эксперта, следует включить в состав правонарушения также дарение алкоголя детям.

Сейчас административный штраф за это нарушение составляет от 1,5 тысячи до пяти тысяч рублей, но такая сумма не останавливает нарушителей. Чтобы оградить несовершеннолетних от воздействия алкоголя, необходимо поднять штраф до 10, 20 или даже 50 тысяч рублей, а также включить в список правонарушений дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции детям, пояснил юрист.