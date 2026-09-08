Юрист Хаминский посоветовал указывать контакты наследника в завещании

Завещатель может не сообщать наследнику о документе, однако должен указать в нем его адрес и контакты. Это поможет нотариусу уведомить получателя имущества после смерти наследодателя, сообщает RT .

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил, что распорядиться имуществом можно через завещание или наследственный договор. Имущество разрешено оставить любому человеку, включая друга, который не знает о решении завещателя.

До открытия наследства действует тайна завещания. Нотариус не вправе раскрывать его содержание и обычно не получает сведений о смерти человека. Наследственное дело открывают после обращения родственника умершего или другого заинтересованного лица.

Затем нотариус проверяет данные в единой информационной системе нотариата. Если в завещании указан друг, нотариус должен уведомить его при наличии сведений о месте жительства или работы.

«Нотариус после его смерти будет занят поисками наследника», — отметил Хаминский, подчеркнув, что рассчитывать на это не стоит.

Юрист посоветовал прямо указывать в завещании адрес и контакты наследника. Также завещатель может назначить душеприказчика, но тот должен заранее согласиться исполнять завещание. Содержание закрытого завещания нотариус и исполнитель узнают лишь после смерти наследодателя.