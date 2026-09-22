Юрист Хаминский посоветовал сверять цену вторичного жилья с рынком

Хаминский предупредил, что покупка квартиры на вторичном рынке может обернуться обнаружением обременений, проблем с правами или попыткой продавца отменить сделку.

По его словам, особенно распространены споры, в которых бывшие владельцы заявляют, что продали недвижимость под влиянием мошенников. Однако одного факта такого воздействия недостаточно, чтобы признать договор недействительным.

«Если продавец понимал, что заключает договор купли-продажи недвижимости, а покупатель вел себя добросовестно и не мог распознать заблуждение насчет целей продажи, одного факта воздействия мошенников недостаточно для признания сделки недействительной по ст. 178 ГК России», — напомнил Хаминский.

Юрист рекомендовал запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, изучить переходы права и основания приобретения квартиры. Также нужно проверить семейное положение продавца, наличие несовершеннолетних, судебных разбирательств и соответствие цены рыночному уровню.

Хаминский посоветовал сохранять переписку и документы, подтверждающие расчеты, а также лично пообщаться с продавцом и зафиксировать его намерение продать жилье.