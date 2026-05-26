Юрист Хаминский отметил, что требования к внешнему виду работника должны быть обоснованными

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал RT , что работодатель вправе требовать соблюдения дресс-кода, если соответствующие условия прописаны в локальных актах, а работник ознакомлен с ними под подпись.

Хаминский подчеркнул, что трудовое законодательство предусматривает три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение. При этом работодатель может применить эти меры только в случае, если сотрудник не выполнил свои трудовые обязанности или выполнил их ненадлежащим образом и по своей вине.

«Никто не может быть ограничен в трудовых правах в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами», — отметил юрист.

По словам Хаминского, требования к внешнему виду должны быть обоснованными и мотивированными. Они могут быть направлены на поддержание имиджа компании, безопасности труда или специфики общения с клиентами. Для увольнения сотрудника за нарушение дресс-кода придется пройти все стадии привлечения к дисциплинарной ответственности, начиная с замечания.