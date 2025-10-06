Юрист Хаминский отметил, что решение о запрете пользования соцсетями на рабочем месте принимает работодатель

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил в интервью RT , что сотрудники обязаны соблюдать трудовую дисциплину и добросовестно исполнять свои обязанности согласно трудовому законодательству.

«Рабочее время — это время, в течение которого работник обязан исполнять свои трудовые обязанности, прописанные в трудовом договоре. Чтение социальных сетей и переписка в мессенджерах обычно не входят в трудовые обязанности и не должны оплачиваться работодателем», — отметил эксперт.

По словам Хаминского, решение о запрете или разрешении пользования социальными сетями на рабочем месте принимает работодатель. Если в трудовом договоре прописано, что служебный интернет предназначен только для рабочих целей, то просмотр соцсетей на работе может считаться дисциплинарным проступком. В случае нарушения таких запретов работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения, но оно назначается лишь в крайних случаях.