Юрист Хаминский отметил, что многие работодатели несут ответственность за питание сотрудников

Работодатель несет ответственность за питание сотрудников, если оно предусмотрено в локальном нормативном акте или договоре. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT .

«В нормативном акте необходимо зафиксировать форму предоставления питания, его стоимость, время перерыва, места для отдыха и приема пищи и другое», — отметил Хаминский.

Если сотрудника отравили в столовой, которую организует работодатель, то происшествие расследуют как несчастный случай на производстве. Однако если работник обедал в другом месте, то работодатель не будет нести за это ответственность, предупредил собеседник.

Ответственность за отравление может быть административной или уголовной, в зависимости от ситуации.