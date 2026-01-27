Юрист Хаминский отметил, что отказ в трудоустройстве из-за фото в соцсетях можно оспорить в суде

Официально работодатели не вправе отказывать в приеме на работу из-за содержимого личных аккаунтов в социальных сетях. Однако на практике такие проверки часто проводятся и могут повлиять на решение о найме. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в интервью RT .

«Формально отказ "из-за фото в купальнике в социальной сети" незаконен, его можно оспорить в суде», — отметил эксперт.

Также незаконными считаются требования работодателя предоставить пароль от аккаунта или добавить его в друзья для просмотра закрытого профиля. По словам специалиста, согласно трудовому законодательству, работодатель может отказать в приеме на работу только на основании деловых качеств соискателя, таких как навыки и опыт. На практике же компании часто указывают нейтральную причину отказа, делая юридическую защиту прав соискателя сложной.

Исключение составляют госслужащие и педагоги, к которым предъявляются особые требования. Госслужащие обязаны ежегодно отчитываться о своих аккаунтах в социальных сетях, а содержание социальных сетей педагогов может влиять на их профессиональную деятельность.