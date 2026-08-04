Юрист Хаминский объяснил порядок вскрытия банковской ячейки

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил, что в наследство входит не банковская ячейка, а ее содержимое, если оно принадлежало умершему на день смерти., сообщает RT .

По заявлению наследников нотариус вправе запросить у банка сведения о договоре аренды ячейки и другом имуществе наследодателя. Для сохранности имущества нотариус может организовать вскрытие сейфа и составить опись его содержимого.

«Таким образом, банковская ячейка — это не кот в мешке, который можно открыть только через шесть месяцев. При необходимости ее содержимое может быть установлено раньше в рамках мер по охране наследства», — сказал Хаминский.

Если ячейку обнаружили после выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариус может оформить дополнительное свидетельство на вновь выявленное имущество.