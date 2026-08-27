Юрист Хаминский объяснил, что опекун не может изменить завещание недееспособного

Признание человека недееспособным не аннулирует завещание, составленное ранее. Изменить его можно только после восстановления дееспособности, сообщает RT .

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил, что закон оценивает дееспособность гражданина на момент составления завещания. Если в этот момент человек обладал полной дееспособностью, документ остается действительным.

«Само по себе признание человека недееспособным не отменяет ранее сделанное завещание», — сказал Хаминский.

Юрист отметил, что опекун не вправе отменить или изменить завещание подопечного. Хотя опекун совершает сделки от имени недееспособного, завещание нельзя оформить через представителя.

Изменить или отменить документ сможет сам завещатель, если восстановит дееспособность в установленном законом порядке.