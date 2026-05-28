Юрист Хаминский объяснил, что на сапбордах запрещено кататься возле гидротехнических сооружений и шлюзов

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал Общественной Службе Новостей о правилах использования сапбордов на водоемах.

Сапборды в России обычно считаются спортивным инвентарем или средством активного отдыха. Большинство таких досок не требуют регистрации в Государственной инспекции по маломерным судам, поскольку не имеют мотора и весят менее 200 кг. Однако кататься на SUP можно не везде. С момента спуска сапборда в водоем на него начинают распространяться общие требования к маломерным судам.

«Федеральные ограничения содержатся также в Правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. Данный нормативный акт позволяет регионам вводить запреты на плавание в отдельных акваториях», — подытожил юрист.

На практике плавание на сапах чаще всего запрещено возле гидротехнических сооружений и шлюзов, в акваториях портов, на закрытых судоходных и в санитарных зонах источников питьевой воды.

Закон запрещает заходить в закрытые для плавания зоны, создавать помехи судоходству, приближаться к причалам, мостам и местам массового купания. Поэтому на участках с активным движением теплоходов сапбордист обязан соблюдать правила безопасности и держаться вне судового хода.

Региональные правила могут отдельно запрещать использование любых плавсредств и средств отдыха на воде на определенных участках. Такие ограничения устанавливаются властями субъектов России и местными администрациями.