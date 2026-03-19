Юрист Хаминский объяснил, что без свидетельства от нотариуса нельзя распоряжаться наследством

Юрист Александр Хаминский рассказал RT о различиях между вступлением в наследство и фактическим принятием наследства.

Он пояснил, что вступить в наследство можно на основании завещания или в силу закона, если завещание отсутствует. Для принятия наследства по закону необходимо подать заявление нотариусу.

Фактическое принятие наследства происходит, если наследник проживал с наследодателем в одной квартире, продолжает там жить, пользоваться помещением и оплачивать коммунальные услуги. В этом случае он считается принявшим наследство, даже не посещая нотариуса.

Однако, как подчеркнул юрист, без получения нотариального свидетельства о праве на наследство невозможно будет распорядиться наследуемым имуществом — продать или подарить его.