Юрист Хаминский назвал условия и порядок лишения родительских прав

Лишение родительских прав — исключительная мера, применяемая за виновное поведение по строго ограниченному перечню оснований. Такой перечень определен статьей 69 Семейного кодекса России и является закрытым, сообщил RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

К основаниям для лишения родительских прав относятся: уклонение от выполнения родительских обязанностей, включая злостное уклонение от уплаты алиментов; жестокое обращение с детьми; хронический алкоголизм или наркомания; умышленное преступление против жизни или здоровья детей, другого родителя или супруга.

«Процедура лишения родительских прав требует обязательного рассмотрения дела судом с участием органов опеки и попечительства», — отметил специалист.

После лишения родительских прав родители теряют право на воспитание, льготы и содержание от ребенка в будущем, но остаются обязанными платить алименты.

При рассмотрении дела суд учитывает мнение ребенка, достигшего 10 лет. Несовершеннолетний старше 14 лет может самостоятельно инициировать процедуру, подав заявление в органы опеки или прокуратуру о ненадлежащем поведении родителей.

Иногда вместо лишения родительских прав суд применяет их ограничение — временную меру для защиты ребенка. В таком случае ребенок подлежит изъятию, но родитель сохраняет родительские права, за исключением права на воспитание, и обязан платить алименты.

Если родитель изменил поведение, образ жизни и отношение к воспитанию, восстановление в родительских правах возможно через суд. Орган опеки и попечительства проводит обследование условий проживания несовершеннолетнего и родителя, который желает восстановиться в правах. Согласие ребенка, достигшего возраста 10 лет, необходимо для восстановления родительских прав.