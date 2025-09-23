Юрист Хаминский назвал рост числа налоговых проверок способом борьбы с теневыми схемами

Юрист, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский рассказал NEWS.ru , что рост числа налоговых проверок оказывает психологическое воздействие на неплательщиков и побуждает их отказаться от теневых схем.

По словам эксперта, Федеральная налоговая служба увеличила количество выездных мероприятий из-за существенного недобора по налогу на прибыль. Это не только помогает взыскать недоимки и штрафы, но и оказывает давление на недобросовестных налогоплательщиков.

«Наблюдая такую активность налоговых органов, какая-то часть хозяйствующих субъектов будет стараться войти в правовое поле», — пояснил специалист.

Хаминский также отметил, что по итогам 2025 года федеральный бюджет может недополучить 800 миллиардов рублей по налогу на прибыль.