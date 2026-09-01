Юрист Хаминский назвал правила возврата нового автомобиля

Водителям объяснили, что авто с недостатком можно вернуть в течение 15 дней

Новый автомобиль нельзя вернуть в салон только потому, что покупатель передумал или машина ему не понравилась. Юрист Александр Хаминский разъяснил условия возврата технически сложного товара, сообщает RT .

Легковой автомобиль относится к технически сложным товарам, поэтому правило о возврате качественной покупки в течение 14 дней на него не распространяется. Исправную машину вернуть и получить деньги нельзя.

Если покупатель обнаружил недостаток в первые 15 дней после передачи автомобиля, он может расторгнуть договор и вернуть всю уплаченную сумму. Вместо этого можно потребовать заменить машину, независимо от серьезности дефекта.

После истечения 15 дней возврат возможен при существенном недостатке, нарушении срока ремонта или невозможности пользоваться автомобилем более 30 дней за каждый год гарантии из-за неоднократного устранения разных неисправностей. Существенным считается неустранимый или повторяющийся после ремонта дефект, а также недостаток, требующий несоразмерных затрат или времени.