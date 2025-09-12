Юрист Хаминский назвал нарушение работодателем трудового законодательства поводом уволиться без отработки

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил о вариантах увольнения без обязательной отработки в беседе с RT .

По словам юриста, россияне могут сообщить об увольнении незадолго до планируемой даты ухода, если на то есть веские основания. В таких случаях предварительное уведомление работодателя не требуется, и сотрудник не обязан отрабатывать стандартные две недели, написал сайт KP.RU.

Среди распространенных причин срочного увольнения — поступление в учебное заведение и выход на пенсию. Однако список не ограничивается этим.

«Работник может уволиться без отработки, если уполномоченным органом (например, государственной инспекцией труда) установлено, что работодатель допустил нарушение норм трудового законодательства, локальных нормативных актов, условий трудового или коллективного договора, соглашения сторон. Наконец, работник имеет возможность написать заявление на отпуск с последующим увольнением», — отметил Александр Хаминский.