Юрист Хаминский напомнил об обязательной доле наследства для ряда родственников завещателя

При составлении завещания важно учесть все детали, чтобы наследники не потеряли право на имущество. Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал Life.ru о частых ошибках и способах их избежать.

Как отметил эксперт, завещание — это юридический документ, где любая неточность может вызвать споры между наследниками. Гражданское законодательство в России дает человеку свободу в распределении имущества, но есть ограничения.

«Российское гражданское законодательство исходит из принципа свободы завещания. По общему правилу завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая при этом причин такого лишения», — объяснил Хаминский.

Юрист подчеркнул, что многие забывают о праве на обязательную долю, которая положена несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, супругу, родителям и иждивенцам вне зависимости от содержания завещания.