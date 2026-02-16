Юрист Хаминский напомнил об изменении работы сервисов рассрочки с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года вступит в силу федеральный закон, который будет регулировать работу сервисов рассрочки и защищать права потребителей. Об этом напомнил юрист Александр Хаминский в беседе с RT .

По словам эксперта, новые меры направлены на предотвращение закредитованности населения и повышение информированности покупателей о реальных условиях рассрочки. Раньше финансовые посредники не заключали с покупателем договор потребительского кредита, и их услуги не подпадали под существующее регулирование.

Согласно закону, Банк России будет вести реестр операторов сервисов рассрочки. Только после внесения в этот список компания-оператор сможет предоставлять рассрочку покупателям.