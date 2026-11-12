Юрист Хаминский напомнил о сроке уплаты имущественных налогов за 2025 год

Крайний срок расчета по имущественным налогам за 2025 год наступает 1 декабря 2026 года. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист обратил внимание, что уведомления адресованы хозяевам участков, автомобилей, квартир, гаражей и прочих построек. Начиная со 2 декабря на сумму долга станут начислять ежедневные пени, а в дальнейшем возможно принудительное взыскание по закону.

Ознакомиться с начислениями граждане могут через портал госуслуг либо электронный кабинет на сайте ФНС. Хаминский порекомендовал перед пополнением единого счета перепроверить учтенные параметры: периоды владения, характеристики объектов и положенные льготы. При наличии неточностей следует направить в инспекцию обращение о перерасчете.