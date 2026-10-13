Юрист Хаминский напомнил о штрафах за заброшенные земельные участки

За неосвоение садовых и огородных участков в трехлетний срок гражданам грозит штраф от 20 тысяч рублей. Об этом RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, закон отводит собственникам три года, чтобы привести землю в порядок и начать использовать по целевому назначению. Наказание за неиспользование участка составит от 1 до 1,5% его кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей.

Крайней мерой станет изъятие участка с последующей продажей на торгах. С учетом установленного срока изымать землю смогут не ранее марта 2028 года.

Хаминский также напомнил об ответственности за нецелевое использование земли. Если построить гостиницу или многоквартирный дом на садовом участке, объект снесут, а владельца оштрафуют на 0,5–1% кадастровой стоимости.