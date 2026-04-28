Юрист Хаминский напомнил о правилах установки камер видеонаблюдения в многоэтажках

Для установки камеры на фасаде многоквартирного дома с видом во двор необходимо согласие соседей, сообщил юрист Александр Хаминский в беседе с «Газетой.ru» .

Специалист пояснил, что снимать двор или улицу разрешено, так как открытая видеосъемка в общественных местах не запрещена законом. Однако установка камеры должна соответствовать определенным условиям.

«Собственник квартиры может установить камеру без согласия соседей, если она направлена строго на его дверь и не снимает территорию возле других квартир», — рассказал специалист.

По словам Хаминского, главное требование — в объект не должны попадать окна, балконы или внутреннее пространство соседних квартир, добавило ИА НСН.