Юрист Хаминский напомнил о дисциплинарных взысканиях за личные разговоры по рабочему телефону

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский разъяснил в беседе с RT последствия использования рабочего телефона в личных целях.

Специалист подчеркнул, что согласно трудовому законодательству сотрудники обязаны добросовестно выполнять свои трудовые обязанности и соблюдать дисциплину. Рабочее время предназначено для исполнения обязательств, прописанных в трудовом договоре, и не включает в себя личные разговоры по рабочему телефону.

«Если работодатель пропишет в трудовом договоре, что служебный телефон предназначен только для рабочих целей, то использование его в личных целях будет считаться дисциплинарным проступком», — отметил эксперт.

По его словам, при нарушениях применяется дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. Однако такой сценарий возможен в крайних случаях.