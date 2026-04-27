Юрист Хаминский напомнил, что в домовом чате запрещено публиковать персональные данные соседей
Юрист Александр Хаминский предупредил в беседе с RT, что домовой чат считается публичным пространством, и все сообщения в нем могут быть использованы в суде в качестве доказательств.
По словам эксперта, в таких чатах нельзя публиковать персональные данные соседей, включая фамилии, имена, отчества, номера квартир, телефоны, фотографии, а также сведения о долгах, оскорблениях и клевете.
«Например, столь любимое мероприятие управляющих компаний по публикации квартир с указанием сумм задолженности считается незаконным», — отметил специалист.
Кроме того, съемка соседей, их детей, машин или квартир с последующим размещением в чате также является незаконной.