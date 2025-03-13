Юрист Хаминский: межрегиональный перенос номера повысит удобство связи

Планируемый межрегиональный перенос номеров телефонов сделает мобильную связь удобнее, считает глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Своим мнением юрист поделился в разговоре с «Известиями».
Специалист отметил, что с 2019 года в России отменили национальный роуминг. Теперь операторы предоставляют услуги одинаково вне зависимости от региона нахождения абонента.
Нововведения позволят сохранять номер при переезде, что упростит пользование сервисами и приложениями, подчеркнул правозащитник.
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