Юрист Хаминский: межрегиональный перенос номера повысит удобство связи

Планируемый межрегиональный перенос номеров телефонов сделает мобильную связь удобнее, считает глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Своим мнением юрист поделился в разговоре с «Известиями» .

Специалист отметил, что с 2019 года в России отменили национальный роуминг. Теперь операторы предоставляют услуги одинаково вне зависимости от региона нахождения абонента.

Нововведения позволят сохранять номер при переезде, что упростит пользование сервисами и приложениями, подчеркнул правозащитник.