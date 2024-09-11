Юрист Хаминский: юные живодеры из Иркутской области смогут избежать ответственности

В Иркутской области двое подростков с особой жестокостью убили маленькую собаку, а затем пугали соседскую девочку трупом питомца. В силу возраста юные изверги могут избежать уголовной ответственности, рассказал юрист Александр Хаминский в беседе с Общественной Службой Новостей .

Будь нарушители чуть постарше, отметил эксперт, им бы грозило лишение свободы на срок до семи лет. В действиях подростков специалист усмотрел признаки хулиганства и жестокого обращения с животными.

Юрист призвал привлекать к ответственности родителей несовершеннолетних живодеров. В подобных случаях необходимо назначать огромные штрафы, считает Хаминский.