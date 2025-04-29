Юрист Хаминский: депутатов могут не пускать за границу без официального запрета

Депутаты, их помощники и сотрудники силовых ведомств могут столкнуться с негласными запретами на зарубежные поездки, несмотря на отсутствие официальных ограничений. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в беседе с News.ru .

По словам эксперта, данная категория граждан вынуждена указывать в отпускных заявлениях, что не намерена пересекать государственную границу.

«Сотрудники силовых структур, а также госслужащие, включая депутатов Госдумы и их штатных помощников, де-факто лишены права на выезд, хотя прямого закона или внутреннего акта нет», — отметил специалист.

Данная практика распространяется на всех работников, задействованных в функционировании государственных учреждений, включая обслуживающий персонал, добавило СМИ.