Юрист Халимов предупредил об отказах из-за частых заявок на кредит

Одновременная рассылка заявок на кредиты может привести к отказам банков даже для добросовестных заемщиков. Об этом Life.ru рассказал юрист Эмиль Халимов.

По словам эксперта, кредиторы видят число запросов кредитной истории, их время, запрашиваемые суммы и результаты прошлых обращений. Массовые попытки получить заем автоматические системы могут расценить как подозрительную активность, отметило ИА НСН.

С 31 декабря 2026 года банки и микрофинансовые организации обяжут передавать данные о заявках и решениях в бюро кредитных историй в течение 30 минут. При этом даже отзыв обращения не сотрет запись из базы.

Чтобы избежать проблем, Халимов рекомендовал проверить кредитный рейтинг, подавать анкеты максимум в один-два банка и дожидаться решения по предыдущей заявке перед отправкой следующей.