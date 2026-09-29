Юрист Гусятникова предупредила о штрафах за костры и мусор на дачах

Дачникам грозит денежное взыскание в размере от пяти до 15 тысяч рублей за несоблюдение норм пожарной безопасности при уборке и сжигании сухой травы, листвы или отходов. Об этом в беседе с «Авторадио» рассказала юрист Полина Гусятникова.

Эксперт уточнила, что при введенном в регионе особом противопожарном режиме финансовое наказание способно увеличиться до 20 тысяч рублей.

Тяжесть последствий напрямую влияет на применяемые санкции. Если неосторожные действия приведут к возгоранию, повреждению чужого имущества или причинению легкого либо средней тяжести вреда здоровью людей, сумма взыскания составит от 40 до 50 тысяч рублей.

В ситуациях, когда наступает уголовная ответственность, виновному лицу могут присудить обязательные работы продолжительностью до 360 часов.