Юрист Гусятников: знак «Движение только прямо» на перекрестке запрещает пересечение прерывистой линии | 360°

Общество 07 мая 2024, 13:30 Юрист Гусятников: знак «Движение только прямо» на перекрестке запрещает пересечение прерывистой линии

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В некоторых случаях пересечение прерывистой линии на дороге считается нарушением. За какие маневры можно получить штраф, рассказал юрист Петр Гусятников в беседе с «Прайм».

«Если на перекрестке вы видите прерывистую линию, но присутствует знак „Движение только прямо“ или „Разворот запрещен“, это означает, что пересекать прерывистую линию нельзя», — пояснил эксперт.

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Он напомнил, что несоблюдение требований ПДД влечет предупреждение или штраф в размере 500 рублей. За поворот налево или разворот в нарушение правил предусмотрено денежное взыскание от одной до 1,5 тысячи рублей, добавил «ФедералПресс».