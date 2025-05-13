Юрист Гусятников: выселить недобросовестных квартиросъемщиков бывает непросто, но возможно

Выселить недобросовестных квартиросъемщиков бывает непросто. Многие собственники жилья считают, что смогут выселить арендаторов в любое время по своему желанию, но на практике это может быть сложной задачей. Юристы рассказали Life.ru о возможных проблемах и дали советы, как их избежать.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников подчеркнул, что при заключении договора найма жилого помещения необходимо грамотно прописать возможность расторжения в одностороннем порядке и ситуации, в которых это возможно сделать. Например, если жильцы не платят за квартиру вовремя, нарушают нормы проживания или портят имущество.

В договоре также нужно предусмотреть срок предупреждения жильцов и срок освобождения помещения. Если наниматели зарегистрированы в квартире, то выселить их будет сложнее. Скорее всего, придется обращаться в суд. Полиция не будет участвовать в выселении, так как это гражданско-правовой спор. Решение суда можно передать судебным приставам, которые помогут выселить жильцов.

Если жильцы платят вовремя, но перестали устраивать собственника, то все равно можно выселить их досрочно. Это касается всех помещений, сдаваемых в аренду. Юрист Магомед Дзейтов отметил, что договор аренды может быть расторгнут досрочно, если арендатор пользуется имуществом с нарушением условий договора или не платит арендную плату.