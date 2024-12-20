Юрист Гусятников: перед покупкой недвижимости нужно узнать, нет ли задолженности за ЖКУ

В последнее время к юристам стало поступать больше запросов с просьбой помочь решить проблему с долгами за услуги ЖКХ. После покупки недвижимости новые владельцы все чаще обнаруживают неоплаченные счета. Когда нужно платить по счетам бывшего собственника, а когда нет. Специалисты в беседе с Life рассказали, когда придется оплатить чужие долги и как этого избежать.

Не все знают о том, что новый собственник обязан оплачивать не все задолженности предыдущего, даже если приобрел объект с долгом. В соответствии с ч. 3 ст. 158 ЖК РФ к новому собственнику могут перейти только долги за капитальный ремонт, поскольку они привязаны к объекту недвижимости. Все остальное является проблемой конкретного человека, на чье имя было зарегистрировано жилье, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества. Переходит и неисполненная обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. Правда, за исключением случаев, когда предыдущим собственником помещения является РФ, субъект РФ или муниципальное образование (публичное образование) (ч. 3 ст. 158 ЖК РФ). Эти нюансы отметила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко.

Перед покупкой недвижимости нужно узнать, нет ли задолженности за ЖКУ. Для этого достаточно попросить предыдущего собственника предоставить справку об отсутствии задолженности по ЖКХ. Ее можно получить в управляющей компании. Такую рекомендацию дал Петр Гусятников.