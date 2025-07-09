Юрист Гусятников напомнил, что шумные вечеринки могут грозить арендаторам квартир штрафами

Отношения между собственниками жилья и нанимателями регулируются Гражданским и Жилищным кодексами. Конкретные правила проживания и использования жилого помещения прописываются в договоре найма. Этот документ определяет рамки дозволенного и запрещенного для квартиросъемщика. Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с Life.ru рассказал, что чаще всего не разрешается жильцам.

Он перечислил следующие положения: производить переустройство помещения; распоряжаться вещами собственника; сдавать объект в поднаем без разрешения собственника. Также запреты могут касаться проживания домашних животных, вечеринок, курения в помещении.

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов отметил, что наниматель должен обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии.

Важно соблюдать права соседей и правила общежития. Шумные вечеринки, громкая музыка, ремонтные работы в неустановленное время могут стать причиной жалоб со стороны соседей и претензий со стороны наймодателя.

Одним из наиболее серьезных нарушений является несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Задержка или отказ от оплаты — существенное нарушение условий договора.

Если наниматели нарушают закон, их может ждать административная ответственность. Например, за нарушение закона о тишине в Москве можно получить штраф от 1000 до 2000 рублей.