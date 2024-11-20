Юрист Гусятников: договор, в котором будут прописаны все нюансы найма жилого помещения, защитит от мошенничества

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в разговоре с «ФедералПресс» рассказал россиянам, как защитить себя от мошенничества при съеме жилья.

Первое, на что обратил внимание юрист, это заключение договора. Именно этот документ, в котором будут прописаны все нюансы найма жилого помещения, сможет уберечь от мошенничества.

«Если собственник отказывается от договора под любыми предлогами, от такой недвижимости лучше отказаться», — дал совет собеседник.

В свою очередь ведущий юрист «Европейской юридической службы» Надежда Федорчук посоветовала россиянам искать жилье на проверенных сайтах, а не в соцсетях. Перед съемом важно запросить выписку из ЕГРН, а после заключать договор непосредственно с собственником.