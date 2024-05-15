Юрист Гусейнова посоветовала обращаться в суд для восстановления водительских прав | 360°

Общество 15 мая 2024, 18:44 Юрист Гусейнова посоветовала обращаться в суд для восстановления водительских прав

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Нередко у водителей возникают спорные ситуации, когда их хотят лишить прав. Как поступать в этом случае, изданию «Подмосковье сегодня» рассказала юрист Ассоциации адвокатов России за права человека Юлия Гусейнова.

В частности, она привела реальный пример. Когда на майских праздниках человек начал выпивать рядом со своей машиной, при этом он не собирался управлять ею. Однако мужчину с алкоголем заметили сотрудники ГИБДД и начали разбирательство. Несогласный с полицейскими автомобилист обратился в суд, который встал на его сторону.

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Как добавила Общественная Служба Новостей, если водитель уверен в своей правоте, не нужно пускать дело на самотек. В спорных ситуациях при обращении в суд существует высокая вероятность сохранить права.

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