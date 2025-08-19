Юрист Гурьянова рассказала об обязанности дачников косить траву за забором

Владельцы частных домов в нижегородском поселке получили уведомления с требованием скосить траву на прилегающей территории. В противном случае им грозят административные санкции. Правомерность требований прокомментировала юрист Вера Гурьянова, сообщил сайт pravda-nn.ru .

По словам эксперта, собственники частных домов обязаны содержать прилегающую территорию в надлежащем порядке, включая скашивание травы и уборку снега. Это требование закреплено в законодательстве РФ и необходимо для обеспечения противопожарной безопасности.

«Ответственность за нарушение предусмотрена Административным кодексом РФ, и в случае неисполнения предписаний человеку грозит административная ответственность», — пояснила специалист.

Нет единого стандарта, определяющего расстояние уборки территории от частного забора владельца земельного участка. Данные нормы устанавливаются индивидуально местными администрациями или правлениями садоводческих некоммерческих товариществ.