Юрист Груздев назвал необходимой мерой лишать водителей прав за использование устройств, скрывающих номер | 360°

Общество 15 мая 2024, 14:53 Юрист Груздев назвал необходимой мерой лишать водителей прав за использование устройств, скрывающих номер

Читать 360 в

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в беседе с «Москвой 24»прокомментировал инициативу МВД лишать водителей прав на 1–1,5 года за использование устройств, скрывающих автомобильный номер от камер. По его словам, это необходимая мера в условиях, когда соответствующие техсредства продолжают развивать.

Эксперт отметил, что подобное наказание предлагается ввести за повторное управление автомобилем без регистрационных знаков. Он также обратил внимание на то, что в одобренной кабмином инициативе денежные санкции отсутствуют.

Реклама

В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр обратил внимание на маркетплейсы, которые «буквально кишат» устройствами, закрывающими номера. Он предложил правоохранительным органам обратить на это внимание и карать максимально жестко.