Юрист Гриценко сообщила об исключении борщевика из критериев оценки использования земли

Адвокат Ирина Гриценко рассказала «Известиям» , что в России изменились критерии для признания земельных участков неиспользуемыми. Теперь наличие борщевика Сосновского не может служить основанием для таких претензий со стороны контролирующих органов.

По словам эксперта, ранее растение могло быть интерпретировано как признак отсутствия хозяйственной деятельности. Теперь же законодательство четко указывает, что борщевик не входит в перечень растений, указывающих на неиспользование земли.

Гриценко подчеркнула, что это изменение снижает юридические риски для собственников, однако не устраняет их полностью. Если участок заброшен и не обрабатывается, а борщевик лишь дополняет общую картину запущенности, то риски изъятия сохраняются.