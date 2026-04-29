Юрист Гринь заявила, что регистрация лица или голоса нужна российским артистам только при реальных коммерческих рисках
Российским артистам не стоит спешить с регистрацией голоса или лица как товарного знака, заявила ИА НСН доктор юридических наук Елена Гринь.
По ее словам, в России такие случаи редки и сложны в реализации, в отличие от регистрации имени, псевдонима или логотипа.
«Регистрация дает право запрещать коммерческое использование лица или голоса, помогает бороться с контрафактом и дипфейками, но в России этот путь не всегда оправдан», — пояснила эксперт.
Гринь советует артистам использовать комплекс мер: защищать имя, фирменные фразы, контролировать использование фонограмм и изображений. Регистрация лица или голоса нужна только при реальных коммерческих рисках. При этом могут возникнуть сложности с доказательством узнаваемости и различительной способности знака