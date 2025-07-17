Юрист Гринь напомнила о временных ограничениях нахождения детей на улице

Кандидат юридических наук, доцент Елена Гринь рассказала « ФедералПресс » о правилах нахождения несовершеннолетних на улице без сопровождения взрослых.

По словам эксперта, на федеральном уровне установлены ограничения для несовершеннолетних до 18 лет в ночное время — с 22:00 до 6:00.

«Однако субъекты Российской Федерации могут устанавливать свои рамки, и Москва, например, определила ночное время с 23:00 и снизила возрастной порог до 16 лет», — отметила эксперт.

Она также напомнила, что в российской столице принят специальный нормативный акт, устанавливающий административную ответственность для несовершеннолетних, находящихся ночью в публичных и потенциально опасных местах без сопровождения взрослых — родителей или официальных представителей. Опасными территориями считаются строительные площадки, железные дороги, водоемы и другие объекты.