Юрист Горелов рассказал, как добиться компенсации за травму из-за гололеда

Люди, получившие травмы из-за неубранного льда или снега, имеют право на денежную компенсацию. Закон позволяет возместить расходы на лечение, утраченный заработок за период нетрудоспособности, затраты на реабилитацию и услуги юристов, а также получить компенсацию морального вреда. Юрист, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов рассказал Авторадио , как действовать в такой ситуации.

Он сообщил: «Зафиксировать сам факт падения на видео и, возможно, взять контакты у ближайших людей, которые могут выступить в качестве свидетелей. После этого обратиться в полицию, чтобы сотрудники приехали и зафиксировали факт падения — а именно то, что оно произошло именно на этом месте в этот день».

Затем следует обратиться в медицинские учреждения, чтобы врачи зафиксировали последствия падения и дали рекомендации по лечению. После этого нужно выяснить, кто является собственником места, где произошло падение. Если это территория около магазина или административного здания, лучше обратиться к администрации этого здания. Если речь идет о тротуаре или проезжей части, можно обратиться в «Мосгортранс» либо в «Росавтодор». Когда собственник установлен, можно подать претензию. Если на претензию не отвечают, следует обращаться в суд.

Эксперт уточнил, что можно взыскать реальный убыток за причиненный вред здоровью человека, а также получить моральную компенсацию, размер которой, однако, не превышает 40 тысяч рублей.