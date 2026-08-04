Юрист Горелов пояснил, что сон в обеденный перерыв на работе не является нарушением

Согласно Трудовому кодексу, прямого запрета на сон на рабочем месте нет. Однако если сотрудник спит во время выполнения своих обязанностей, работодатель может рассматривать это как нарушение дисциплины. Наказание зависит от внутренних правил компании и специфики работы. Юрист Алексей Горелов пояснил Авторадио , что сон в обеденный перерыв не является нарушением.

Он сообщил: «Сон в течение рабочего дня, но в период обеденного перерыва является законным и обоснованным. Так как обеденный перерыв согласно нашему Трудовому кодексу Российской Федерации, является временем для отдыха».

Работник вправе использовать это время по своему усмотрению — можно поесть, поспать или заняться другими делами. Однако если в компании есть прямой запрет на сон в рабочее время, и сотрудник был с ним ознакомлен, то нарушение этого правила может привести к дисциплинарным мерам. Также наказание возможно, если работа требует повышенной бдительности.

Дисциплинарное взыскание может быть применено только по установленной законом процедуре. Увольнение считается крайней мерой и возможно лишь в исключительных случаях, например, если сон сотрудника привел к серьезным последствиям или создал угрозу безопасности. Это особенно актуально для опасных производств, а также для водителей и охранников.