Юрист Горелов перечислил уважительные причины для опоздания на работу

Не каждое опоздание грозит сотруднику дисциплинарным взысканием. Старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов в эфире «Авторадио» пояснил, что Трудовой кодекс не содержит четкого списка уважительных причин — каждый случай оценивает работодатель.

По словам юриста, любое опоздание по умолчанию считается нарушением. Чтобы избежать наказания при форс-мажоре, о задержке лучше заранее предупредить начальника или предоставить письменное объяснение.

Горелов привел примеры обстоятельств, которые могут оправдать сотрудника. Среди них — внезапный вызов скорой помощи из-за заболевания, попадание в следственные или правоохранительные органы по различным причинам, иные непредвиденные ситуации, о которых работник сообщил руководству.

Если же сотрудник опаздывает планово, ситуацию стоит согласовать, оформив заявление за свой счет или в счет отпуска. Конкретного числа опозданий, после которого следует увольнение, в законе нет. Однако если у работника уже есть действующее дисциплинарное взыскание, повторное нарушение может стать законным основанием для расторжения трудового договора.