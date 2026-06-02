Юрист Горелов напомнил, что использование чужой банковской карты расценивается как кража

Юрист, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов, в беседе с «Авторадио» рассказал, как правильно поступить, если человек нашел чужую банковскую карту.

Эксперт подчеркнул, что согласно законодательству использование чужой карты расценивается как кража, и наступает уголовная ответственность.

«Случай, когда человек находит чужие вещи, будь то кошелек с деньгами, будь то банковская карта, которой человек начинает пользоваться, с точки зрения нашего законодательства расценивается как кража», — отметил юрист.

Горелов посоветовал в такой ситуации обратиться в правоохранительные органы или самостоятельно попытаться найти владельца карты, например, переведя минимальную сумму на карту и оставив сообщение с предложением связаться.