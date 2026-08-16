Юрист Гонаго рассказал, что в течение трех лет после банкротства запрещено занимать руководящие должности

Юрист в области судебно-арбитражной практики и банкротства Дмитрий Гонаго в интервью RuNews24.ru дал разъяснения о том, какие ограничения ждут человека после процедуры банкротства.

Как сообщил эксперт, в течение пяти лет после банкротства при получении нового кредита или займа необходимо сообщать кредитору о факте банкротства. Также в этот период невозможно самостоятельно инициировать новую процедуру банкротства, отметил «Ридус».

Помимо этого, в течение трех лет после банкротства запрещено занимать руководящие должности в компаниях. Гонаго уточнил, что после банкротства можно работать по найму, зарегистрироваться как самозанятый и в некоторых случаях открыть индивидуальное предпринимательство. Ограничение на выезд за границу не применяется автоматически после завершения процедуры банкротства.