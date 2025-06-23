Юрист Годжаева сообщила, что частые перекуры могут рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины

Юрист Московской коллегии адвокатов «Капитал» София Годжаева рассказала порталу Life.ru о правилах предоставления перерывов для отдыха и питания в рабочее время. Согласно статье 108 Трудового кодекса РФ, каждый работник имеет право на перерыв продолжительностью от 30 минут до двух часов, который не включается в рабочее время.

Время начала и длительность перерыва устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем. Если продолжительность рабочего времени не превышает четырех часов, перерыв может не предоставляться. В случаях, когда условия работы не позволяют сделать обычный перерыв, работодатель обязан обеспечить возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

Годжаева подчеркнула, что самовольный уход на перерыв вне установленных рамок или без уведомления руководителя может рассматриваться как дисциплинарный проступок. Если сотрудник не вернулся на рабочее место в течение длительного времени и не предоставил уважительных причин отсутствия, работодатель вправе применить дисциплинарные взыскания в соответствии со статьей 192 ТК РФ. Согласно статье 81 ТК РФ, прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд, может стать основанием для увольнения.

Эксперт также отметила, что систематические отлучки с рабочего места, не урегулированные регламентом, например, на перекур, чай или разговор по телефону, могут рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины.