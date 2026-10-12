Юрист Георгиева заявила о возможности расторжения аренды жилья из-за шумных соседей

Арендатор вправе расторгнуть договор аренды квартиры и вернуть потраченные средства, если собственник умолчал об известных ему обстоятельствах, мешающих проживанию. Об этом RT сообщила юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

Если собственник на момент подписания договора знал о шумных соседях, ранее обращался по их поводу в полицию и не сообщил об этом арендатору, то последний имеет право расторгнуть договор и вернуть потраченные средства, сказала юрист Алла Георгиева. По ее словам, наличие шумных соседей является существенным условием, особенно для семей с детьми, так как собственник должен передать квартиру, соответствующую параметрам нормального проживания.

Арендатор также вправе требовать возврата агентской комиссии от агентства, если оно должно было понимать, пригодна ли квартира для проживания. Для этого потребуется доказать, что перевод средств является агентской комиссией. Если же собственник не знал о проблеме или шумные соседи появились после подписания договора, вины владельца не будет, подытожила Георгиева.