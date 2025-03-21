Юрист Георгиева: у продавца квартиры старше 50 лет лучше запросить справки из психодиспансера

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева в интервью RT перечислила документы, которые стоит запросить у продавца перед покупкой квартиры.

«Если продавец старше 50 лет, то необходимо подстраховаться — запросить справки из психо- и наркодиспансеров. Это нужно сделать в любом случае, даже если человек молод. Порой и в 20–25 лет люди могут не осознавать своих действий», — подчеркнула юрист.

Кроме того, Георгиева рекомендует попросить продавца пройти освидетельствование у врача непосредственно в день сделки. Также следует запросить договор с медучреждением, который подтверждает оплату услуги.

По словам специалиста, можно проверить лицензию и клинику у выбранного врача.