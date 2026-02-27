Юрист Георгиева сообщила о возможности вернуть деньги за неиспользованный абонемент в фитнес-клуб

Потребитель имеет право вернуть деньги за абонемент в фитнес-клуб или сертификат на обучающий курс, если не может или не хочет ими воспользоваться. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева в интервью «Москве 24» .

Согласно статье 32 закона «О защите прав потребителей» и статье 782 ГК РФ, гражданин может направить письменное требование руководству фитнес-зала или обучающей организации о расторжении договора и возврате средств. В требовании необходимо указать реквизиты для перечисления денег.

По словам эксперта, организация не имеет права требовать от потребителя объяснения причин отказа от услуг. Также она не может ссылаться на внутренние правила или формулировки в договоре типа «невозвратный».